Braida senza mezze misure: “Lautaro piace al Barcellona, farà di tutto per prenderlo”

Se ne sta parlando tanto e si continuerà a farlo per molto tempo: Lautaro Martinez è un obiettivo importante del Barcellona e farà di tutto per portarlo in Catalogna. L’Inter ha già rifiutato un’offerta ed è stata molto chiara: il Toro non si svende.

Ai microfoni di Radio Sportiva l’ex dirigente del Barcellona Ariedo Braida ha confermato la volontà del club di portare Lautaro in Spagna: “Piace così tanto al Barcellona? Sì. E’ un giocatore che ha il profilo da Barcellona e credo che i blaugrana faranno il possibile per prenderlo. Le cose con questa crisi potrebbero anche cambiare ma non credo succedere. Ha lo stile che piace alla società ma anche ai calciatori ed alla stampa”.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!