Braida su Lautaro: “Barcellona? Vedremo. Serviranno le giuste condizioni”

Stamattina dalle pagine de La Gazzetta dello Sport è uscita una forte presa di posizione dell’Inter sul caso Lautaro Martinez: il club ha infatti fatto sapere di non sedersi neanche al tavolo delle trattative se non c’è una base di offerta di 90 milioni in contanti da parte del Barcellona. Nessuna contropartita, nessuna offerta al ribasso: Marotta ha le idee chiare e la permanenza del Toro è una priorità dei nerazzurri.

Ai microfoni di Tuttosport ha parlato Ariedo Braida, ex ds dei blaugrana: “Il profilo del giocatore gli piace molto. Il momento però è particolare. Bisognerà valutare i numeri e le casse delle società. Per comprare, al di là dell’interesse per un giocatore, ci devono essere le giuste condizioni. Vedremo…”



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!