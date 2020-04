Brozovic, parla l’agente: “È tra i pezzi pregiati del mercato. Futuro? Non daremo informazioni”

Nelle scorse ore, Sportske Novosti ha parlato dei possibili rovesciamenti di fronte in chiave mercato per Marcelo Brozovic, finito nel mirino dei grandi club d’Europa. Il portale croato ha inoltre scelto di contattare Miroslav Bicanic, agente del centrocampista nerazzurro, il quale ha spiegato nel dettagli la situazione relativa ad un possibile addio del giocatore all’Inter in vista della prossima estate.

“Brozovic in questo momento – confida Bicanic – è il calciatore croato più ricercato sul mercato. Ha raggiunto la sua maturità, è vero, ma non possiamo prendere una decisione in vista della prossima stagione prima di giugno a causa della crisi generata dal Coronavirus. Nel caso in cui dovesse esserci un trasferimento, dovrà verificarsi tra il 1 ed il 15 di luglio, in base alla clausola del suo contratto”. Questo il disegno tracciato dall’agente di Brozo che, intanto, sottolinea un particolare importante: “Abbiamo però concordato sul fatto che faremo tutto in silenzio, rendendo pubblico il minor numero possibile di informazioni fino a quando non avremo raggiunto un accordo”. C’è il nome di Marcelo Brozovic tra i desideri dei migliori club europei: tutti pazzi per il croato, con l’Inter sempre più decisa a trattenerlo.

