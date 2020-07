Il tecnico del Newcastle Bruce promuove Lazaro: “Contento di lui, parleremo con l’Inter”

Era arrivato dall’Hertha Berlino nella scorsa estate, voluto fortemente da Antonio Conte. Nella prima parte di stagione, però, non è riuscito a trovare spazio a sufficienza per emergere nell’Inter, tant’é che si è spostato al Newcastle: ora, Valentino Lazaro sta cercando di conquistare la fiducia di Steve Bruce, tecnico dei Magpies.

In conferenza stampa, lo stesso Bruce ha speso parole incoraggianti per l’austriaco: “Avremo dei dialoghi per la sua conferma al termine della stagione. Lazaro non ha avuto molto spazio, ma sono molto soddisfatto di lui”.

