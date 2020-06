Bucchioni consiglia l’Inter: “Prendi Tonali, Kumbulla e Cavani e fai il salto di qualità!”

Enzo Bucchioni ha fatto il punto della situazione sul calcio italiano. Raggiunto dai microfoni di Radio Sportiva, all’interno della trasmissione Microfono Aperto, ha parlato di vari temi legati al campionato ed in particolare di mercato. L’esperto giornalista, ha fornito la sua opinione sulle questioni in casa Inter, soprattutto sulle voci che riguardano Lautaro Martinez e l’impiego di Christian Eriksen nello scacchiere di Antonio Conte.

Queste le parole di Bucchioni: “Su Lautaro credo che Marotta stia facendo il gioco teso ad incassare di più. L’Inter avrebbe piacere che rimanesse, ma l’ad nerazzurro sa benissimo che tarpare le ali di un ragazzo così in crescita è controproducente. Secondo me è un affare da portare a casa. Per fare il salto di qualità, l’Inter ha bisogno di un mix di giocatori giovani come Tonali e Kumbulla, ed esperti che sanno vincere ed hanno già vinto come Cavani. Eriksen? Ha fatto fatica ad inserirsi in un calcio diverso, magari in queste 13 partite mancanti capiremo le sue capacità”.

