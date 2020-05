SM – Lautaro, l’Inter non fa sconti: il prezzo è fissato! Barcellona avvisato

È destinata ad essere la trattativa dell’estate, quella tra Inter e Barcellona per Lautaro Martinez. Il numero dieci nerazzurro è in cima alla lista dei desideri del club catalano. Sponsorizzato e tanto voluto dal connazionale Leo Messi, il Toro potrebbe finire ai blaugrana.

Dalla sede interista di viale della Liberazione fanno però sapere che il giocatore potrà sì partire, accontentando le richieste previste, ovvero il pagamento della clausola. Come infatti riportato anche da Sportmediaset, l’Inter non accetterà altro se non i 111 milioni previsti per lasciare partire l’argentino. Il motivo è quasi scontato, anche se pare che in Spagna ancora non sia arrivato il concetto.

I soldi della clausola di Lautaro, dal Barcellona per l’Inter, sarebbero reinvestiti in un nuovo attaccante, e magari in un altro colpo. Già perché la Beneamata sta seguendo ormai da anni un percorso di crescita e i tifosi non vedrebbero certo di buon grado la partenza di un campione in prospettiva come il dieci argentino, senza che arrivino altri grandi giocatori. Per questo motivo Marotta sarebbe pronto ad accettare unicamente i 111 milioni, per poi magari andare a pagare un’altra clausola. Quella di Timo Werner, per esempio, è pari a 70 milioni.

