Calciomercato Inter, le ultimissime da Giroud a Slimani

Dopo la ciliegina del colpo Christian Eriksen, il mercato dell’Inter sembra terminato soprattutto con le parole dell’ad Beppe Marotta nel pre partita di Inter-Fiorentina di Coppa Italia. Le condizioni di Alexis Sanchez però hanno un po’ preoccupato l’ambiente, in particolare Antonio Conte e dunque nelle ultime ore i nerazzurri sembrano essere ritornati alla ricerca di un attaccante, di un vice Lukaku.

I nomi più caldi in queste ore sono quelli di Olivier Giroud ed Islam Slimani. Per l’attaccante francese si sta muovendo con prepotenza la Lazio: il ds Igli Tare è infatti volato poche ore fa a Londra per concludere l’affare in prima persona. La situazione Slimani è al momento in stand-by, con l’ad Marotta a lavoro all’hotel Sheldon, sede del calciomercato. Nelle prossime ore la redazione di Passioneinter.com vi terrà aggiornati minuto per minuto.



