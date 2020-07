GdS – Inter, viavai a centrocampo: i nomi dei partenti e dei probabili nuovi acquisti

Si tratta di una delle zone del campo in cui l’Inter di Antonio Conte soffre maggiormente l’insufficiente apporto dalla panchina: il centrocampo, terra di tutti e di nessuno in quest’atipico finale di stagione, tra turnover ed infortuni. Per la prossima stagione, però, Conte vorrebbe ottenere dal mercato titolari ed alternative di livello, come riportato da La Gazzetta dello Sport.

In particolare, il ricambio riguarderebbe tre figure. Nella lista dei partenti si possono leggere i nomi di Borja Valero, Gagliardini e Vecino; l’ideale sarebbe far partire tutti, ma ci si accontenterebbe anche della cessione dello spagnolo e di uno tra l’ex Atalanta e l’ex Fiorentina. Per sostituirli, invece, Conte pensa a tre incontristi di sostanza: oltre al probabile rientrante Nainggolan, i nomi sono quelli di Kessie, Vidal ed Allan.

Difficilmente si riuscirà ad ottenere un buon esito in tutte le trattative, ma le basi per la ripartenza a centrocampo sono state poste con chiarezza.

