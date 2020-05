Camano (ag. Hakimi): “Zero offerte dall’Inter per il mio assistito. Per l’estate abbiamo già il nostro piano”

I titoli degli ultimi giorni parlano di “sogno”, “suggestione”, di “idea”, al massimo di giocatore “seguito”. Ecco perché quella che può suonare come una smentita, in realtà, una smentita non è. La notizia è che Alejandro Cumano, agente di Achraf Hakimi, parlando all’agenzia di stampa marocchina Assahifa, ha negato l’esistenza di eventuali offerte da parte dell’Inter per il suo assistito, smentendo di fatto il nulla. Sì, perché la realtà è che l’Inter, sino a questo momento, non ha mai proposto soldi, o ha mai presentato altro genere di offerta, per il calciatore di proprietà del Real Madrid, attualmente in prestito biennale al Borussia Dortmund.

“E’ una cosa che non esiste, a fine stagione torneremo al Real Madrid – ha infatti riferito il procuratore alla sopra citata agenzia di stampa – Achraf sarà il miglior giocatore del mondo, tra quelli che occupano la stessa posizione in cui gioca lui”. Morale: da parte dell’Inter, zero offerte. Non che fosse mai stato scritto qualcosa di diverso. E non che lo scenario non possa cambiare.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!