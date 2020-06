CdS – L’ipotesi Cancelo va alla deriva: non farà parte dell’operazione legata a Lautaro

Nelle scorse settimane si erano alimentate sempre più le voci che vedevano vicino uno scambio a tre sull’asse Manchester-Milano-Barcellona: Nelson Semedo alla corte di Pep Guardiola, Lautaro Martinez in blaugrana ed un inatteso ritorno di Cancelo ad Appiano Gentile, con gli adeguati conguagli economici. Ora, però, come riportato dal Corriere dello Sport, l’ipotesi sembra essere andata alla deriva.

Il portoghese, infatti, acquistato nella scorsa estate dal Manchester City nell’ambito dell’operazione che ha portato Danilo alla Juventus, è stato valutato 65 milioni di euro. Ciò significa che gli Sky Blues non vorrebbero privarsene per meno di 50 milioni di euro, andando a complicare le trattative per il passaggio del Toro al Barcellona: l’Inter non avrebbe permesso un consistente abbassamento dell’esborso per il suo numero 10.

Il ritorno di Joao Cancelo in maglia nerazzurra, dunque, è destinato a rimanere solamente una mera illusione.

