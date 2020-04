Capello ed il futuro di Lautaro: “Io resterei all’Inter. Barcellona? Pagherà un conto salato a fine emergenza”

Lautaro Martinez ed il Barcellona: un lungo ritornello che va avanti ormai da settimane. La stampa spagnola continua a puntare forte su questa operazione, ed anche il club blaugrana ha iniziato a muoversi con le prime offerte, prontamente rispedite al mittente dall’Inter che non accetta contropartite.

L’ex allenatore di Roma, Milan e Real Madrid Fabio Capello – attualmente opinionista per Sky Sport – è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Il tecnico ha le idee chiare sul futuro del Toro ma non solo: “Fossi in lui resterei all’Inter, a Barcellona rischia di fare l’anticamera. Aggiungo: mi pare che in Spagna solo il Real Madrid non uscirà a pezzi da questa vicenda. Barcellona e Atletico Madrid dovranno pagare un conto salato”.



