Caressa a Radio Deejay: “Andrei a Barcellona per proporre uno scambio Lautaro-de Jong”

Fabio Caressa, ai microfoni di Deejay Football Club su Radio Deejay, parla di ciò che farebbe sul mercato al posto della dirigenza dell’Inter: Lautaro, infatti, per Caressa sarebbe più che sacrificabile se il Barcellona lo vuole, a patto che venga inserito un giocatore in particolare nella trattativa…

Ecco, dunque, le parole di Caressa: “Se io fossi nella dirigenza dell’Inter porterei Lautaro per prendermi de Jong: all’Inter serve esattamente quella figura. In più, al Barcellona fin quando c’è Busquets de Jong non trova spazio, così come Arthur, che infatti verrà alla Juve. Uno scambio alla pari con Lautaro e sei a posto: ti porti a casa uno dei migliori centrocampisti al mondo“.

