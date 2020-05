Castagne nel mirino di Marotta: l’Inter sfida lo United, ma la concorrenza è folta

L’Inter non perde di vista Timothy Castagne. L’esterno, protagonista con l’Atalanta, è uno dei gioielli della Serie A finiti nel mirino della Beneamata in vista del prossimo mercato estivo. A riportare l’interessamento da parte della società di Viale della Liberazione ci ha pensato infatti il portale Voetbalkrant che ha inserito infatti i nerazzurri tra le concorrenti per l’esterno classe ’95 che è riuscito a conquistare anche i riflettori della Champions League.

24 anni all’anagrafe ed un futuro nel calcio europeo per Timothy Castagne, arrivato all’Atalanta nel luglio del 2017 ed oggi protagonista con la Dea di Gasperini. In Italia, insieme all’Inter, anche Roma, Milan e Napoli hanno scelto di inserirlo tra i loro desideri di mercato. Dalla Premier League invece il Manchester United ha deciso di monitorarlo, considerandolo come possibile alternativa al profilo di Thomas Meunier, in uscita dal Paris Saint-Germain. Per scrivere il futuro di Castagne però sarà fondamentale conoscere anche le strade che imboccheranno i suoi compagni Gosens ed Hateboer che vantano diverse pretendenti e che rischiano di “condannare” il belga ad una nuova stagione all’Atalanta. L’Inter però non perde di vista il classe ’95, tra le rivelazioni positive delle ultime stagioni targate Dea.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!