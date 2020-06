CdS – Cavani non intende dimezzarsi l’ingaggio: l’Inter continua l’opera di convincimento

La conferma in pianta stabile di Mauro Icardi nell’ambiente parigino porta due grandi certezze: l’Inter è riuscita a liberarsi di un macigno non indifferente ed il PSG deve fare i conti con il suo, ormai largo, parco attaccanti. Per quest’ultima ragione, appare sempre più complicata una permanenza di Edinson Cavani al Parco dei Principi: l’uruguaiano potrebbe accasarsi proprio ai nerazzurri, reduci da una cessione che dà sollievo.

Come riporta il Corriere dello Sport, però, rimane un grosso ostacolo nel cammino che porta al ritorno di Cavani in Italia. L’ex bomber di Palermo e Napoli, infatti, percepisce attualmente 12 milioni di euro a stagione, e non vorrebbe ridursi notevolmente l’ingaggio: la cifra limite, apparentemente, sembrerebbe essere stata posta a 10 milioni.

In attesa di sviluppi dal fronte Lautaro–Barcellona, l’Inter si guarda attorno, consapevole di non essere costretta a svenarsi per portare in nerazzurro Edinson Cavani. Il Matador, però, può diventare un sogno di mezza estate: costoso, ma pur sempre un sogno da realizzare.

