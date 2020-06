AS – Cavani, niente Atletico Madrid: si profila un testa a testa tra Roma ed Inter

Il cerchio delle pretendenti ad Edinson Cavani si restringe ulteriormente. Secondo quanto riportato da AS, infatti, l’Atlético Madrid del Cholo Simeone avrebbe deciso di defilarsi dalla corsa al Matador, lasciando indisturbate Roma ed Inter, oltre a qualche sirena dalla Premier League; Cavani, dunque, potrebbe riabbracciare la Serie A, dove ha giocato da fuoriclasse sia con il Palermo che con il Napoli.

Nonostante sia stato vicino ad un approdo ai Colchoneros nell’ultimo mercato di riparazione, la trattativa è saltata a causa di un mancato accordo tra le parti. Ora, invece, i biancorossi avrebbero messo nel mirino Milik, in uscita dal Napoli, ex squadra del Matador; per quanto riguarda il futuro di quest’ultimo, si profila un testa a testa tra la Roma giallorossa e la Milano nerazzurra.

