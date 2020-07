Dall’Uruguay – Cavani si avvicina alla Roma: accordo ad un passo, la chiave è un gruppo d’investimento

Iniziano a muoversi le prime pedine nel mercato degli attaccanti in giro per l’Europa. Uno di questi è indubbiamente Edinson Cavani, che dopo sette stagioni lascerà il Paris Saint-Germain; per lui è sempre più vicino un ritorno in Italia, sulla sponda giallorossa del Tevere. Secondo quanto riportato dal portale uruguaiano Futbol, la Roma sarebbe ad un passo dal Matador.

La chiave di volta per il buon esito della trattativa sarebbe l’inserimento di un gruppo d’investimento internazionale, il quale avrebbe già preso accordo con entrambe le parti. Con l’arrivo di Cavani, non sarebbe da escludere un addio di Edin Dzeko: che il bosniaco possa tornare in voga per i pensieri dell’Inter?

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!