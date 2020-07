CdS – Borja valero ha convinto tutti: pronto il rinnovo di contratto per un altro anno

L’Inter domani sera affronterà l’Atalanta e sarà una gara decisiva per il secondo posto. Antonio Conte è alle prese con i soliti dubbi di formazione, molti dei quali dettati dalla condizione fisica non ottimale di alcuni giocatori. Per quanto riguarda il centrocampo, le assenze di Vecino e Sensi hanno regalato ultimamente un ruolo da protagonista a Borja Valero e il tecnico leccese lo ha anche sottolineato pubblicamente, definendolo ‘San Borja Valero’.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, per lo spagnolo è in vista il rinnovo di contratto. L’ottimo finale di stagione, infatti, ha convinto tutti nell’ambiente nerazzurro e ora si vuole puntare su di lui anche per la prossima stagione. Conte non vuole trovarsi in emergenza numerica, come accaduto alcune volte quest’anno e quella del centrocampista classe ’85 potrebbe essere una conferma importante per l’Inter, sia dal punto di vista numerico che qualitativo.

