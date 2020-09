CdS – Brozovic ‘respinto’ dal Bayern Monaco. Si fa sotto il Chelsea?

Il futuro di Marcelo Brozovic resta al momento un tabù. Giorni fa il croato ha palesato il suo amore per i colori nerazzurri, postando una foto attraverso i propri social. Tuttavia, il centrocampista piace a diversi top club europei e per Antonio Conte potrebbe essere uno dei sacrificabili.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Bayern Monaco si sarebbe tirato indietro per la corsa su Marcelo, preferendo l’altro croato dell’Inter Ivan Perisic. Il Chelsea potrebbe invece farsi sotto per il classe ’92, arrivato a Milano nel 2015 e magari potrebbe essere inserito in uno scambio con Kanté, vero pallino del tecnico leccese.

