CdS – Conte sacrifica Skriniar, Lautaro diventa incedibile?

Passano i giorni e così si alzano anche le possibilità di una permanenza importante. Conte preferirebbe lasciar partire Skriniar e tenere invece Lautaro con sé all‘Inter. Il Barcellona non affonda il colpo e così il futuro dell’attaccante argentino sembra sempre più tingersi di nuovo di nerazzurro. In più c’è da considerare che lo stesso allenatore sarebbe più entusiasta nel tenere Lautaro Martinez, con il quale è riuscito a formare una grande coppia d’attacco insieme al belga Lukaku. Per il difensore slovacco non mancano di certo le pretendenti, Manchester United e City in prima linea.

Proprio con lo United si potrebbe intavolare un’operazione per far rimanere Alexis Sanchez in nerazzurro, e portare lo slovacco ai red devils. E così dopo un periodo di rassegnazione, salgono di nuovo le chance che il toro possa vestire la nuova maglia a zig zag nerazzurra, sempre che lui stesso sia convinto del progetto Inter.

