CdS – Godin, c’è aria d’addio: la panchina di ieri ha gelato i rapporti

Alessandro Bastoni continua a dare risposte positive, ed è ormai una certezza a soli 20 anni. Antonio Conte ha trovato un piccolo fenomeno per la difesa ed a farne le spese è – per il momento – Diego Godin. Il difensore uruguaiano viene infatti utilizzato con il contagocce, segno che il nuovo sistema difensivo non è stato completamente assimilato.

Come riporta il Corriere dello Sport, l’ex Atletico non sta prendendo bene le tante panchine di questa stagione e potrebbe lasciare l’Inter già nella sessione di gennaio. In caso di addio di Godin, i nerazzurri si coprirebbero con l’acquisto di Darmian.

