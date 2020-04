CdS – Il Barcellona rinvia Lautaro al 2021: la priorità adesso è Neymar

Appuntamento al 2021 per l’assalto a Lautaro Martinez. L’edizione odierna del Corriere dello Sport parla di un rinvio dell’affare tra Inter e Barcellona, con i blaugrana concentrati sul ritorno al Camp Nou di Neymar. Il brasiliano resta il primo obiettivo del club catalano per il prossimo mercato e, al momento, la richiesta di 111 milioni – fissati dalla clausola – da parte della Beneamata pare troppo elevata anche per Messi e compagni.

Una trattativa separata dal possibile approdo a Milano di Arturo Vidal, perennemente al centro dei sogni di mercato dell’Inter e tentato dalla nuova avventura agli ordini di Antonio Conte. Per Lautaro Martinez invece il Barcellona, secondo il quotidiano, dovrà rinviare ogni possibile riflessione all’estate del 2021. L’alternativa è il pagamento dilazionato in due o tre rate poco gradito ai nerazzurri che, invece, preferirebbero puntare sulle contropartite gradite a Conte e Marotta. Tutte strade secondarie queste rispetto ai 111 milioni richiesti dall’Inter, corsia preferenziale per strappare Lautaro alla Beneamata.



