CdS – Il Napoli insiste per Politano: ecco l’offerta. Il giocatore attende ancora la Roma

Si è fatto sentire con prepotenza il Napoli per Matteo Politano: il club partenopeo fa sul serio per l’ex Sassuolo e vuole regalare un esterno d’attacco a Gennaro Gattuso per uscire dalla crisi. Il profilo di Politano è quello giusto ed Aurelio De Laurentiis accontenterebbe l’Inter sia per la cifra che per la formula.

18 milioni più 2 di bonus: questa l’offerta presentata dal Napoli secondo il Corriere dello Sport. I nerazzurri vogliono cedere il giocatore a titolo definitivo oppure con un prestito con obbligo di riscatto e gli azzurri sono pronti ad accontentarli. Resta un problema però la volontà del calciatore, che dopo aver toccato da vicino la realtà della Roma potrebbe non accettare altre destinazioni. Difficile che possano riaprirsi spiragli per portare Politano nella capitale, il club giallorosso sta comunque aspettando qualche giorno prima di riprovarci.



