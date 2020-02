CdS – Il Napoli offre il rinnovo a Mertens, il giocatore ci pensa e l’Inter aspetta

Sarà un lungo periodo per Dries Mertens, alle prese con il contratto con il Napoli in scadenza il 30 giugno prossimo. Dal 1° luglio dunque, il belga sarà libero di potersi accordare a zero con un’altra squadra. L’Inter da questo punto di vista è molto attenta ed ha preso contatti con l’entourage del giocatore da tempo.

Come riporta il Corriere dello Sport nell’edizione odierna però, il Napoli ha offerto un contratto biennale a Mertens alle stesse cifre attuali, ovvero 4,2 milioni a stagione. L’obiettivo del club è quello di tenerlo ancora per due stagioni ed incoronarlo bomber di tutti i tempi superando Marek Hamsik. Dall’altro lato il belga vuole maggiori garanzie per il futuro ed un bonus alla firma. L’Inter – come detto – è alle porte ma su di lui ci sono anche Chelsea e Monaco.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!