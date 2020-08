CdS – Inter, accelerata decisiva per Kumbulla: trattativa in fase avanzata

Il mercato dell’Inter è in continua evoluzione e ci sono diversi nomi che ruotano intorno ai nerazzurri. Antonio Conte ha fatto delle richieste precise alla dirigenze, che è pronta ad accontentarlo in diverse situazioni. Per quanto riguarda la difesa arrivano novità importanti sul fronte Kumbulla. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, il difensore classe 2000 si sta avvicinando fortemente alla Pinetina. I nerazzurri hanno superato nelle ultime ore la Lazio, grazie ad un’accelerata decisiva ed hanno incassato da tempo il sì del giocatore.

Il Verona chiede non meno di 30 milioni di euro, ma il prezzo finale potrebbe essere ammortizzato dall’inserimento di eventuali contropartite tecniche. Questo è sicuramente un nodo da sciogliere, perché i piani dei nerazzurri di includere Agoumé, Salcedo e Vergani non convincono in pieno la dirigenza gialloblu e l’ultima parola in questo senso spetta a Juric. L’Inter comunque resta fiduciosa ed al momento è in pole sul centrale italo-albanese, forte del gradimento di Kumbulla di raggiungere Conte.

