CdS – David, un jolly per l’Inter di Conte: in Europa però la concorrenza è folta

Un gioiellino per l’attacco dal futuro assicurato. L’Inter segue con attenzione la pista che porta a Jonathan David, attaccante protagonista in Belgio con il Gent. 23 gol e 10 assist nel massimo campionato belga per il ventenne che, secondo il Corriere dello Sport, sarebbe stato inserito in lista dai dirigenti nerazzurri in vista di un possibile restyling dell’attacco.

Il costo del cartellino verrà sensibilmente ridotto a causa dell’emergenza Coronavirus. Potrebbero bastare 15 milioni per strappare il giocatore al Gent anche se, in tutta Europa, le grandi sono pronte a darsi battaglia. L’offerta del Porto dei mesi scorsi, che sul piatto aveva messo 6 milioni di euro, è stata rispedita ai lusitani da parte della dirigenza del club di David. Lione, Ajax, United, Arsenal e Borussia Dortmund, intanto, sul mercato studiano le mosse giuste per convincere la società belga. Il tutto mentre l’Inter osserva a distanza gli aggiornamenti su un giocatore in grado di ricoprire tutte le posizioni dell’attacco. Molto dipenderà dal futuro di Lautaro Martinez, ma quello di Jonathan David resta un nome da non sottovalutare, soprattutto in ottica futura.



