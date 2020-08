CdS – L’Inter resta in pole per Tonali, ma ci sono due ostacoli: i dettagli

E’ uno dei nomi che ruota intorno ai nerazzurri. Sandro Tonali è da tempo nel mirino dell’Inter, con cui ha anche un accordo economico. Marotta sta trattando con il Brescia per trovare la fumata bianca definitiva con Cellino e rimane comunque un problema da considerare. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club di Suning rimane in pole position, ma ci sono degli ostacoli importanti.

Innanzitutto, l’Inter dovrà auto finanziare l’affare e quindi far fronte a delle cessioni utili per un tesoretto importante. C’è da considerare anche il sovraffollamento in quel reparto, perché oltre ai calciatori in rosa i nerazzurri dovranno risolvere la questione legata a Nainggolan. La Beneamata rimane ottimista in vista della chiusura dell’affare per 35 milioni di euro, ma ci sarà da risolvere i vari ostacoli.

