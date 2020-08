CdS – L’Inter riparte dal mercato: Tonali ed Emerson Palmieri innesti imminenti

Rialzare la testa. E’ questo il primo obiettivo dell’Inter dopo la sconfitta nella finale di Europa League contro il Siviglia. I nerazzurri vogliono già gettare le basi per la prossima stagione e per farlo si deve passare inevitabilmente dal mercato. Quello del club di Suning è vivo già da tempo, con i colpi Hakimi e Sanchez ed ora Marotta è al lavoro per portare nuovi innesti nella rosa.

Obiettivi ormai conclamati sono Sandro Tonali ed Emerson Palmieri. Secondo il Corriere dello Sport, per il centrocampista del Brescia c’è ormai un’intesa totale da tempo e si sta cercando l’accordo definitivo con il club. Cellino chiede 40 milioni di euro, ma l’Inter non vuole andare oltre i 35 milioni. Il calciatore è comunque in pugno e si aspetta la mossa decisiva dei dirigenti nerazzurri.

Discorso simile per l’esterno italo-brasiliano: è lui l’indiziato numero uno per la fascia sinistra. Anche con lui è stata raggiunta un’intesa di massima ed ora Marotta è al lavoro per limare i dettagli con il Chelsea. La richiesta è di 25.30 milioni euro, ma la Beneamata spera di chiudere l’affare a 20 milioni.

