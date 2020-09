CdS – L’Inter toglie dal mercato Skriniar: per Conte ora è incedibile

Milan Skriniar è il presente e futuro dell’Inter. Le voci di mercato di un suo possibile addio sono state diverse negli ultimi mesi, ma per i nerazzurri ora è un punto fermo da cui ripartire. Come sottolineato anche dal Corriere dello Sport, settimane fa era stato inserito in un’ipotesi di scambio con il Tottenham per Ndombele, ma ora la situazione è decisamente cambiata.

Proprio poche ore fa lo stesso slovacco ha sottolineato la sua volontà di voler restare a Milano e il club di Suning non ha nessuna intenzione di cederlo. Sarà un titolare nella difesa a tre di Antonio Conte, che lo considera ora incedibile.

