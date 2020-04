CdS – Martinez Quarta seguito dal Milan: derby di mercato con l’Inter?

Il nome di Martinez Quarta è uno dei primi della lista del duo Piero Ausilio – Beppe Marotta per la difesa. L’Inter con il campionato fermo non si ferma neanche un minuto e da casa si continua a lavorare per rendere questa rosa quanto più competitiva possibile.

Il difensore del River Plate classe 1996 è seguito da tempo dai nerazzurri e le parole di elogio di un simbolo interista come Javier Zanetti hanno reso il giocatore un obiettivo primario per rinforzare il reparto difensivo. Come si legge oggi sulle pagine del Corriere dello Sport, c’è anche il Milan su Martinez Quarta: il capo-scout rossonero Geoffrey Moncada ha messo nel mirino il difensore per la prossima stagione. Possibile derby di mercato in vista.



