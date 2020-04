CdS – Mertens tra rinnovo e Chelsea: l’Inter insegue, il Napoli invece spera

Un nodo da sciogliere per scrivere le nuove pagine del futuro, azzurro e belga. Come raccontato dal Corriere dello Sport, il Napoli fa i conti con la questione rinnovo di Dries Mertens ed è pronto a correre ai ripari in vista di un possibile sprint dall’Inghilterra. I dialoghi con il club azzurro sono fermi dallo scorso marzo, quando le parti si sono incontrate per stringersi la mano in vista di una promessa contrattuale congelata nelle ultime settimane. Nessun rumors. né un contatto seppur a distanza per accelerare il rinnovo ed una frenata che potrebbe permettere alle inseguitrici di tornare in scena con insistenza.

Il Napoli ha messo sul piatto un contratto di altri due anni, con 2 milioni e mezzo subito di stipendio, 4 e mezzo per le stagioni e diversi bonus per gol e successi. Le comunicazioni però si sono interrotte e, tra le concorrenti, il Chelsea si è schierato in pole position per aggiudicarsi il belga. Con la partenza di Giroud, anch’egli pronto a lasciare i Blues a zero, la squadra di Lampard proverà ad assicurarsi il folletto del Napoli per rimpiazzare il francese. Inseguono, mantenendo il contatto con la prima della classe, anche l’Inter ed il Monaco anche se Mertens ha ricordato di voler indossare solo la maglia del Napoli in Italia. La pista francese ha poco appeal, mentre Manchester United ed Arsenal sono più staccate tra le classifiche di apprezzamento. Chelsea in pole dunque sul belga, ancora al centro dei rumors sul rinnovo.

