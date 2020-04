CdS – Non solo l’Inter: anche il Napoli pensa a Kean

Moise Kean non ha vissuto un’esperienza indimenticabile in Inghilterra con la maglia dell’Everton. Il baby gioiello della Nazionale, che ha appena compiuto 20 anni, dopo essersi affacciato al mondo dei grandi con la maglia della Juventus ha intrapreso la strada della Premier League, senza però successo. Ecco che dunque si torna a parlare del ritorno a casa, in Serie A.

Le voci di un interessamento dell’Inter per l’attaccante arrivano dall’Inghilterra, ma non è escluso che Marotta decida di scommettere sul talento di Vercelli. Come riporta il Corriere dello Sport nell’edizione però, ora c’è anche il Napoli. L’affare con l’Everton di Ancelotti potrebbe decollare da un momento all’altro, con l’ex tecnico dei partenopei interessato ai profili di Allan e Lozano.



