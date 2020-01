CdS – Spunta la clausola per Gabigol, altro incasso per l’Inter

La telenovela Gabigol è ufficialmente terminata, con il Flamengo che ha acquistato a titolo definitivo dall’Inter l’attaccante brasiliano. La stagione incredibile appena passata di Gabigol ha convinto il club sudamericano a sborsare una cifra importante (circa 17 milioni di euro) per averlo con loro fino al 2024 con uno stipendio da circa 3 milioni e mezzo di euro a stagione.

I soldi incassati dai nerazzurri però non finiscono qui: come riporta il Corriere dello Sport infatti sul nuovo contratto che lega Gabigol al Flamengo è stata inserita una clausola rescissoria di 60 milioni di euro. L’Inter – avendo diritto al 10% della futura rivendita – incasserebbe dunque altri 6 milioni in caso di pagamento da parte di un altro club della clausola.



