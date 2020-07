MD – Il Celta Vigo non se lo può permettere: l’Inter ripiomba su Rafinha?

A volte, il calciomercato può riportare volti lieti: uno di questi, non può che essere Rafinha Alcantara, fratello di Thiago, già in nerazzurro nella seconda parte della stagione 2017/2018 ed entrato subito nel cuore dei tifosi della Beneamata. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, infatti, l’Inter sarebbe interessata a riportare il brasiliano nella Milano nerazzurra.

Il Celta Vigo vorrebbe trattenere il giocatore, attualmente in prestito dal Barcellona, ma non si può permettere i 16 milioni richiesti dai blaugrana. Così, sarebbe spuntato un club italiano interessato al brasiliano, con gli indizi che mirano ad individuare proprio l’Inter, apparentemente interessata a negoziare per il ritorno di Rafinha.

