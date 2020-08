GdS – Il Chelsea punta tutto su Chilwell: via libera per Emerson Palmieri all’Inter? Sullo sfondo Marcos Alonso

Frank Lampard ha un unico obiettivo in testa per il mercato del suo Chelsea: Ben Chilwell. Il laterale mancino del Leicester City, nel caso in cui dovesse arrivare a Stamford Bridge, consegnerebbe le valigie in mano ad Emerson Palmieri, l’italo-brasiliano che tanto piace ad Antonio Conte, che vorrebbe un upgrade sulla fascia sinistra: La Gazzetta dello Sport analizza le mosse sull’asse Londra-Milano.

Già vicino a gennaio, ora l’ex Roma potrebbe essersi definitivamente deciso a tornare in Serie A, vista l’abbondanza di colleghi nel suo reparto. Con l’arrivo di Chilwell (che diventerà il terzino più pagato di sempre), infatti, Emerson Palmieri diventerebbe la terza alternativa, dopo l’ex Fiorentina Marcos Alonso. A tal proposito, anche lo spagnolo potrebbe rientrare nel mirino dei nerazzurri, ma la sua posizione non sembra in discussione in casa Blues.

Tornando all’italo-brasiliano, l’Inter dovrà vedersela con la concorrenza della Juventus, che si era fatta sotto dopo la richiesta di Maurizio Sarri. Con l’addio del tecnico ex Napoli, però, le cose potrebbero cambiare: strada spianata per l’approdo di Emerson Palmieri all’Inter?

