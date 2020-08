Chelsea, FA Cup persa senza Kanté ed Emerson Palmieri: indizio di mercato?

Frank Lampard perde l’occasione di assaporare la vittoria del suo primo trofeo sulla panchina del Chelsea, venendo sconfitto in finale di FA Cup dai concittadini e rivali biancorossi dell’Arsenal. Il tecnico del Blues, nel match, non ha schierato nemmeno per un minuto sia N’Golo Kanté che Emerson Palmieri: che questo possa essere un indizio di mercato?

Se dall’altra parte del campo un altro nome nell’orbita nerazzurra come Pierre-Emerick Aubameyang ha deciso la gara con una doppietta, i londinesi non hanno potuto contare sull’apporto alla gara dell’ex Roma e dell’ex Leicester City, entrambi nel mirino dell’Inter per la prossima campagna acquisti. Solo le prossime settimane sveleranno la decisione di Lampard: una mera suggestione o una chiara strategia per la cessione di entrambi?

Per N’Golo Kanté in casa Inter le idee sono chiare: serve almeno una cessione importante, ma quello del francese è il primo nome per il centrocampo, con Ndombele come alternativa. Emerson Palmieri, invece, è uno dei nomi più caldi all’interno del novero degli esterni sinistri che Marotta sta monitorando e valutando in vista della prossima stagione.

