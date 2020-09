Dall’Inghilterra – Il Chelsea non si schioda per Kanté: richiesta da urlo all’Inter

L’asse Londra-Milano continua a scaldarsi, con l’Inter che è pronta ad acquisire diversi elementi della formazione di Frank Lampard; se gli obiettivi sulla fascia sinistra sono Emerson Palmieri e Marcos Alonso, con l’opportunità Giroud in attacco, il sogno non può che essere N’Golo Kanté, vero e proprio fuoriclasse dei Blues a centrocampo.

Il Daily Express, però, riporta di un Chelsea pronto a frenare le ambizioni nerazzurre: i londinesi, infatti, avrebbero richiesto 80 milioni di sterline come base di partenza per la cessione del francese ex Leicester City.

