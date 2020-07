ESPN – Il Chelsea si cautela: occhi su Lucas Digne per il post-Emerson

Achraf Hakimi è destinato ad essere solo il primo di una serie di colpi di mercato mirati al miglioramento della rosa a disposizione di Antonio Conte. Nelle ultime ore, infatti, i nerazzurri hanno avviato i contatti con il Chelsea per abbozzare una trattativa per il ritorno di Emerson Palmieri in Italia, non più nella Roma giallorossa.

Secondo quanto riportato da ESPN, l’indiscrezione un gran fondo di verità. Il Chelsea, infatti, si starebbe cautelando in caso di addio dell’italo-brasiliano puntando Lucas Digne, laterale in forza all’Everton di Carlo Ancelotti. Il francese sarebbe il profilo ideale per i Blues, anche dal punto di vista economico: costa molto meno, infatti, dell’altro obiettivo di mercato dalle parti di Stamford Bridge, il terzino del Leicester City Ben Chilwell.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!