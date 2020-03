Chong rinnova con lo United: “Ambiente perfetto per crescere”

Non è andato a segno il primo colpo per la prossima stagione da parte dell’Inter. Il centrocampista del Manchester United Tahith Chong ha appena rinnovato con i Red Devils chiudendo di fatto le porte al club nerazzurro. Il talento olandese è stato seguito a lungo dall’Inter per poi chiudersi con un nulla di fatto.

Chong ha parlato così dopo il rinnovo come riportato da Alfredo Padullà: “Quando sono arrivato allo United è stato come se un sogno fosse diventato realtà. Ogni volta che indosso questi colori è un onore. Questo è l’ambiente perfetto per continuare a crescere lavorando duramente ogni giorno. Qui ho l’occasione di lavorare con grandi calciatori e imparare da uno staff fantastico. Sono lieto di aver rinnovato e sono grato per questa opportunità”.



