Christian Falk (SportBild) rivela: “Werner rinuncia alla Champions pur di raggiungere il Chelsea a luglio”

Di Timo Werner se n’è parlato tanto. Per un certo periodo sembrava essere lui il nuovo centravanti dell’Inter, in attesa di capire il futuro di Lautaro Martinez. L’attaccante tedesco, che quest’anno ha vissuto una brillante stagione con il Lipsia, è stato al centro di tante voci di mercato, legate anche ai nerazzurri e che ora è promesso sposo del Chelsea. Il club inglese, infatti, ha superato tutte le concorrenti per il bomber classe ’96, pronta a spendere i 50-60 milioni di euro necessari per portarlo a Londra.

Del suo futuro ha parlato Christian Falk, giornalista di SportBild. Figura molto vicina al Bayern Monaco, attraverso il proprio profilo Twitter ha svelato ulteriori dettagli sulla trattativa tra il Chelsea e Werner. In particolare, il centravanti sarebbe anche disposto a rinunciare alle partite di Champions League di agosto con il Lipsia, pur di raggiungere Frank Lampard il prima possibile, cioè nel mese di luglio.

