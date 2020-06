MD – Giallo sulla clausola di Lautaro: Marotta accusato di aver mentito sulla data di scadenza

La telenovela legata all’affare Lautaro-Barcellona si arricchisce di un nuovo caso, mettendo sul banco degli imputati l’uomo mercato nerazzurro, Giuseppe Marotta. Il Mundo Deportivo, infatti, ha accusato Marotta di aver mentito rispetto alle date fissate sulla clausola del calciatore argentino, citando fonti che provengono dal Barcellona stesso e dall’entourage dell’ex Racing.

Marotta ha affermato che la clausola per strappare Lautaro all’Inter è valida solamente nella prima settimana di luglio, ma il Mundo Deportivo accusa: “La clausola di Lautaro termina il 15 luglio e non il 7, come affermato da Marotta. Le parole del direttore sportivo interista sono sembrate finalizzate a mettere pressione sul Barcellona e sui rappresentanti di Lautaro, sfruttando i media“. Arriverà una risposta dalla società nerazzurra?

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!