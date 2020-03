CM.IT – Sensi, dubbi sul futuro in nerazzurro. Il sostituto può arrivare sempre dal Sassuolo

Con il calcio fermo da settimane per l’emergenza coronavirus, l’Inter inizia a pensare alle manovre di mercato, in vista della sessione estiva. Un grande punto interrogativo per la squadra di Conte riguarda Stefano Sensi. Il centrocampista, in prestito dal Sassuolo con diritto di riscatto fissato a 27 milioni complessivi, ha avuto una stagione tormentata dai problemi fisici e questo ha sollevato grossi dubbi sul suo futuro in squadra.

Il giocatore classe ’95 è stato uno delle rivelazioni del calciomercato nerazzurro, protagonista di un avvio di campionato di altissimo livello, dimostrando grande talento e personalità. Si presentò a San Siro il 26 agosto, segnando un grande gol nella vittoria per 4 a 0 contro il Lecce. Dopo una serie di ottime prestazioni, però, son venuti fuori quei problemi fisici che caratterizzavano la sua precedente avventura al Sassuolo, da cui sembra non esserne mai uscito.

La dirigenza dell’Inter avrebbe già individuato il sostituto, sempre in casa Sassuolo, nel caso in cui non fosse riscattato, ossia Manuel Locatelli. Con un passato rossonero, il numero 73 neroverde sembra essere l’uomo ideale per il centrocampo e si cercherà di convincere la squadra emiliana, che lo valuta 20 milioni di euro. Piace anche alla Juventus, ma Marotta e Ausilio cercheranno di sfruttare gli ottimi rapporti con la società che detiene il cartellino del calciatore.

