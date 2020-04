Commisso chiaro: Chiesa non andrà alla Juventus. La Fiorentina pronta a trattare con l’Inter

Il nome di Federico Chiesa in orbita Inter circola da molto tempo: i nerazzurri hanno messo nel mirino il giocatore della Fiorentina da tempo insieme alla Juventus. E’ una continua lotta di mercato infatti con i bianconeri, in forte pressing sul ragazzo da tempo. Come riporta Il Corriere Fiorentino però la nuova proprietà dei viola, ed in particolare il presidente Rocco Commisso, può essere un’arma molto importante a favore dell’Inter.

Dal quotidiano infatti si legge la volontà – ribadita – di non voler cedere Chiesa alla Juventus. O quantomeno non direttamente. La volontà nel trattare con altre società per il futuro dell’esterno della Nazionale c’è, ma con la società di Andrea Agnelli. Se Commisso lo aveva già fatto intendere appena è arrivato a Firenze, la partita di Serie A di febbraio e lo screzio con Pavel Nedved hanno incrinato ancor di più i rapporti.

Una cosa è certa: l’Inter potrà sedersi al tavolino per trattare l’acquisto di Chiesa. La Juventus – grande antagonista – no.



