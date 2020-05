CdS – Concorrenza italiana per Vertonghen: anche la Roma punta sul belga

Si complica la strada nerazzurra che porta a Jan Vertoghen; le premesse sono più che ottimistiche, con l’ottimo rapporto tra Mourinho e l’Inter e l’amicizia che lega il difensore a Lukaku, ma su di lui sembra essere piombata un’altra compagine italiana. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, anche la Roma sarebbe interessata al belga del Tottenham.

I giallorossi vorrebbero incentrare il proprio mercato sui partenti della Premier League: se in attacco si punta ad uno tra Kean (dell’Everton) e Pedro (del Chelsea), in difesa si cerca un centrale che milita in Inghilterra per affiancare Chris Smalling, nel caso in cui l’inglese venisse riscattato. I nomi più in voga a Trigoria sono quelli di Dejan Lovren e Jan Vertonghen, nel mirino anche dell’Inter.

Al momento, comunque, il belga sembra in vantaggio sul croato: ha meno problemi fisici di Lovren, va in scadenza a giugno, ha un ottimo rapporto con Baldini (fu proprio lui a portarlo al Tottenham) ed è mancino, quindi perfetto per giocare con Mancini, giochi di parole a parte. Inoltre, negli scorsi giorni ha detto: “La Spagna e l’Italia sono le opzioni più ovvie, ma non mi precludo nulla: l’importante è che sia un club di livello“. Jan Vertonghen al bivio italiano: Inter o Roma?

