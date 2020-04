Condò: “Ora il Barcellona rischia di avere meno fascino per Lautaro”

In occasione di Sky Sport Room, in onda su Sky Sport, il giornalista Paolo Condò ha parlato tanto di Barcellona, soffermandosi sui due argentini più chiacchierati del momento, ovvero Leo Messi e Lautaro Martinez, entrambi legati ai colori blaugrana in base ai rumors di mercato.

“Messi ha costruito l’intera carriera legandosi al Barcellona – racconta Condò – lasciando intendere che la concluderà lì o, al massimo, a Rosario. Si parla molto della sua clausola e del fatto che si possa liberare gratis, ma io onestamente ci credo poco. Su Lautaro penso invece che la situazione che al momento stanno vivendo i blaugrana potrebbe condizionare il giocatore che ne uscirebbe meno affascinato in merito alla prospettiva di andare al Camp Nou”. Sensazioni positive in vista di una conferma in nerazzurro per il Toro secondo Paolo Condò con Messi che, invece, non sembra destinato a lasciare i blaugrana.

