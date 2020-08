CdS – Conte attende il sì definitivo di Kolarov: arrivo previsto per lunedì prossimo

Antonio Conte l’ha richiesto ed ora lo attende: Aleksandar Kolarov sarà un giocatore dell’Inter, ma il suo sì definitivo deve ancora arrivare. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il serbo vorrebbe un contratto biennale, come l’accordo attuale con la Roma: la dirigenza nerazzurra, però, non va oltre l’annuale con eventuale opzione per il secondo anno.

Antonio Conte attenderebbe l’ex Lazio e Manchester City per il raduno di lunedì prossimo; si aspetta, dunque, solamente l’accordo totale con il giocatore, mentre è già arrivato quello con la Roma: Kolarov passerà all’Inter per una cifra vicina ad 1,5 milioni di euro.

