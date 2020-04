Conte ha messo gli occhi su Castrovilli: muro della Fiorentina

Tre gol e due assist in 26 presenze con la Fiorentina ma – soprattutto – tanta personalità insieme alla qualità in mezzo al campo. Gateano Castrovilli è diventato un pezzo pregiato del calcio italiano e della Nazionale di Roberto Mancini, tanto da essere l’obiettivo di mercato di molti top club europei tra cui l’Inter.

Come riporta Tuttosport infatti Antonio Conte aveva trovato il profilo perfetto per il centrocampo, l’innesto ideale da aggiungere in un reparto già di qualità formato da giocatori come Eriksen, Brozovic, Barella e Sensi. La Fiorentina però ha subito eretto un muro insuperabile: Castrovilli non è in vendita e non partirà alcuna trattativa. Ecco che dunque Marotta ha virato verso l’altro grande gioiello viola: Federico Chiesa.



