Corriere.it – Barcellona, 60 milioni per Tonali: l’Inter riflette sulla nuova offerta

Un’offerta monstre sul piatto per provare a convincere il Brescia ed aggiudicarsi il regista del futuro. Secondo quanto riportato dall’edizione online del Corriere della Sera, il Barcellona sarebbe infatti sulle tracce di Sandro Tonali. Sul piatto ben 60 milioni di euro più due giovani interessanti: un esterno sinistro ed un centrocampista centrale, valutati tra i 10 ed il 15 milioni complessivi.

Numeri da capogiro da parte dei blaugrana che lavorano al grande colpo, provando ad anticipare le altre big europee. Secondo il quotidiano però, Leonardo al PSG avrebbe in canna un’offerta ancor più alta per il giocatore, per provare a portarlo a Parigi già nella prossima estate. Il presidente del Brescia Cellino recentemente ha dichiarato di aver rifiutato una super proposta a gennaio senza riferirla al giocatore, con l’intento di regalargli una sorpresa estiva. Inter e Juventus intanto però non perdono di vista il centrocampista, con Conte sempre più pazzo del gioiello azzurro. Pressing costante da parte di Marotta che, in caso di addio a Lautaro Martinez, avrebbe in mano la liquidità giusta per alzare l’offerta dai 40 attuali ai 60 messi sul piatto dal Barcellona per Tonali, stuzzicando così la concorrenza per il centrocampista delle Rondinelle.

