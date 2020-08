CorSera – Messi, il futuro verrà deciso dopo la Champions League: l’Inter aspetta

Affare oggettivamente difficile, ma non impossibile. Il futuro di Lionel Messi non è ancora deciso e per questo l’Inter spera. Suning la ritiene un’occasione di mercato sotto vari punti di vista, sia a livello qualitativo che economico. Sì, perché portare la Pulce a Milano vuol dire spostare una vera e propria impresa e potrebbe rivelarsi vantaggiosa per le casse della società. Lui e suo papà Jorge hanno acquistato recentemente un appartamento proprio nel capoluogo lombardo e questo è bastato per alimentare le tante voci di mercato su un suo possibile approdo in nerazzurro.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il futuro passa tutto dalle sue mani. Ogni decisione verrà presa dopo la Champions League, dove il Barcellona spera di arrivare fino in fondo. Messi ha un contratto che lo lega in Spagna fino al giugno del 2021 e l’Inter aspetta. Al momento non ci sono altre strategie da adottare, perché il sei volte pallone d’oro dovrebbe dare un segnale di rottura con il proprio club, fino ad ora mai arrivato. Il dato certo è che Zhang osserva gli sviluppi, in attesa della mossa decisiva per quello che sarebbe l’affare del secolo.

