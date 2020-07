Parla il CT della Romania: “Radu tornerà all’Inter. Vediamo se rimarrà o verrà girato in prestito”

Il mercato dell’Inter, ovviamente, sarà fatto anche di operazioni in prestito, sia in entrata che in uscita. Uno dei nomi che dovrebbe rientrare ad Appiano Gentile è indubbiamente Ionut Radu, estremo difensore attualmente in prestito al Parma; nella squadra di D’Aversa, però, l’ex Genoa non sta trovando spazio, chiuso dalle prestazioni di Sepe.

Il suo CT in Nazionale, il tecnico della Romania Mirel Radoi, ha parlato a Gazeta Sportulor del futuro del portiere di proprietà dell’Inter: “Anche se ha prolungato il suo contratto con il Parma fino alla fine della stagione, da quanto so Radu dovrebbe tornare a Milano. Anche Cosmin Olaroiu (allenatore del Jiangsu Suning, ndr) mi ha fornito queste informazioni. Le persone che sono all’Inter lo vogliono lì. Poi vediamo se rimarrà o verrà ceduto in prestito“.

