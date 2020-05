Mercato – Inter, per l’attacco piace anche Cunha dell’Hertha Berlino: i tedeschi fissano il prezzo

L’esigenza è conclamata, il canale sembra buono. Per il resto, l’interessamento dell’Inter per Matheus Cunha, di cui parla proprio in queste ore il sito calciomercato.com, pare potersi ridurre, per ora, solo a queste poche certezze. Il fatto che all’Inter servano attaccanti in vista della prossima stagione è pressoché acclarato: Alexis Sanchez tornerà al Manchester United, Sebastiano Esposito andrà in prestito e Lautaro Martinez è un discorso che rimane costantemente aperto col Barcellona. Interessa Cavani, certo, ma il Matador – dovesse arrivare – non sarebbe comunque l’unico innesto offensivo per l’Inter del prossimo anno.

E uno dei vari nomi adocchiati dall’Inter per la prossima sessione di mercato pare essere proprio quello di Matheus Cunha, attaccante classe 1999 dell’Hertha Berlino. Descritto da tutti come un giovane in trampolino di lancio, il suo arrivo potrebbe essere in un certo modo agevolato anche dal canale già collaudato tra Inter ed Hertha Berlino, da cui l’anno scorso arrivò Valentino Lazaro, benché rivelatosi poi un flop con la maglia nerazzurra addosso. L’Inter, tuttavia, ci vuol riprovare: Cunha è un profilo sponsorizzatissimo. L’Hertha lo valuta 35-40 milioni: l’Inter potrebbe essere d’accordo.

